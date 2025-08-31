Home

Uncategorized

MisterGreen, un piccolo gesto per un grande cambiamento

Uncategorized

31 Agosto 2025

MisterGreen, un piccolo gesto per un grande cambiamento

Livorno 31 agosto 2025 MisterGreen, un piccolo gesto per un grande cambiamento

Mistergreen: “Un piccolo gesto può fare la differenza”

Un pomeriggio come tanti si è trasformato in un esempio concreto di cittadinanza attiva grazie all’impegno di Mistergreen, il volontario che ormai da tempo dedica parte del suo tempo alla cura dell’ambiente. Questa volta la sua attenzione si è concentrata sul fosso di via di Popogna, tristemente ridotto a una discarica a cielo aperto.

«Non avevo un programma preciso – racconta – ma mentre camminavo nei dintorni mi sono trovato di fronte a una situazione che non potevo ignorare: il fosso era pieno di rifiuti». Davanti a quel degrado, Mistergreen non ha esitato a rimboccarsi le maniche. Sacco dopo sacco, ha tirato fuori immondizia di ogni genere, compresi pezzi di mobili abbandonati. Al termine della giornata il bilancio è stato di tre sacchi pieni, circa nove chili di rifiuti sottratti all’ambiente.

Dopo la raccolta, il volontario ha prontamente contattato Aamps, l’azienda che gestisce i rifiuti a Livorno, per assicurarsi che quanto recuperato venisse smaltito correttamente. «Rispetto la natura e penso che ognuno di noi debba fare qualcosa per proteggerla», spiega, ribadendo come anche piccoli gesti possano innescare grandi cambiamenti.

Il lavoro, però, non è finito. «Devo ancora terminare la pulizia della zona. Spero che altri seguano il mio esempio», conclude Mistergreen, lanciando un messaggio di speranza e responsabilità collettiva: perché il futuro dell’ambiente dipende dall’impegno di ciascuno di noi.