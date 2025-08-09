Home

9 Agosto 2025

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 9 agosto 2025 Mistero a Portoferraio: auto ribaltata in un campo, nessuna traccia di guidatore e passeggeri

È ancora avvolto nel mistero l’incidente avvenuto questa notte lungo la strada provinciale tra San Giovanni e le Grotte, poco prima dell’1. I soccorsi sono stati allertati dopo la segnalazione di un’auto ribaltata in un campo, all’inizio della salita delle Grotte.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Portoferraio, l’automedica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Tuttavia, all’arrivo delle squadre di emergenza, all’interno del veicolo non c’era nessuno. L’auto, trovata aperta, presentava i segni evidenti dell’incidente: un muretto laterale era parzialmente danneggiato, ma all’interno dell’abitacolo non sono state rinvenute tracce di sangue.

“Un’altra nottata di interventi — ha scritto la Misericordia di Portoferraio su Facebook —. Siamo intervenuti per una macchina rovesciata in un campo lungo la provinciale per Porto Azzurro. Fortunatamente non è stato necessario nessun intervento sanitario, in quanto sul posto non c’era nessuno”.

Secondo le prime ipotesi, chi si trovava a bordo sarebbe riuscito a uscire autonomamente dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Al momento non si hanno informazioni sull’identità del conducente né sulle sue condizioni di salute. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per ricostruire la dinamica e chiarire ogni aspetto della vicenda.

La foto di copertina è tratta dalla pagina Facebook della Misericordia di Portoferraio