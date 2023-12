Home

Cronaca

Cronaca

10 Dicembre 2023

Mistero nel bosco, rinvenuto cadavere senza testa alla Valle Benedetta

Livorno 10 novembre 2023 – Mistero nel bosco, rinvenuto cadavere senza testa alla Valle Benedetta

Macabra scoperta nei nei boschi della Valle Benedetta, un fungaiolo ha fatto una scoperta sconvolgente, ha trovato un cadavere

Quando il fungaiolo, intento nella sua ricerca di funghi, ha fatto la scoperta che avrebbe scioccato chiunque, senza esitare, l’uomo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che si sono precipitate sul luogo per indagare su questa tragica vicenda.

Il cadavere, trovato senza testa, presenta segni di un avanzato stato di decomposizione, suggerendo che possa essere rimasto nel bosco per diversi mesi. Le prime informazioni indicano che la scoperta è stata fatta in una zona remota e poco frequentata della Valle Benedetta, contribuendo a creare un senso di mistero che avvolge questo evento.

Una volante della polizia è intervenuta inizialmente sulla scena, ma il caso è stato successivamente passato alla squadra mobile, che ha preso in carico le indagini per identificare e determinare le cause della morte e identificare la vittima.

