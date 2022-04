Home

22 Aprile 2022

Mobbing nelle forze dell’Ordine, se ne parla in un convegno organizzato dal sindacato NSC

Livorno 22 aprile 2022

Nella splendida cornice del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno il 14.05.2022, dalle ore 15:00, si terrà il convegno patrocinato dalla Provincia di Livorno e organizzato dalla Segreteria Regionale Toscana del Nuovo Sindacato Carabinieri dal titolo: “Il Mobbing nelle Forze dell’Ordine – Analisi e Prevenzione”.

Tra i relatori sarà presente anche il Colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio, meglio conosciuto come Capitano Ultimo, uno degli uomini che nel 1993 arrestarono Totò Riina, il Capo dei Capi di Cosa Nostra.

Dopo il successo dell’evento dedicato al fenomeno dei suicidi nelle forze dell’ordine tenutosi a Viareggio il 27 novembre scorso; NSC si rivolge nuovamente a dei professionisti per individuare dei punti su cui intervenire per studiare i fenomeni che influiscono sulla qualità della vita dei Carabinieri e contestualmente proporre, attraverso un confronto democratico, soluzioni per la salvaguardia dell’Istituzione Arma.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri con questa iniziativa andrà a trattare i temi del disagio professionale, dello stress lavorativo degli operatori di polizia cercando di dare un supporto per chi non sa di essere vittima di mobbing attraverso utili indicazioni date da esperti del settore.

Come Sindacato, NSC ritiene che questa possa essere finalmente l’occasione per parlare di questo fenomeno “dal basso”.

In qualità di Associazione professionale tra militari a carattere sindacale, il Nuovo Sindacato Carabinieri potrà proporre analisi su questo fenomeno in maniera autonoma ed indipendente: è infatti un sindacato che nasce nel 2019 a seguito della storica sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale, la quale ha fatto venire meno per i militari il divieto di creare associazioni a carattere sindacale.

L’evento sarà moderato da Monica GIORGI, Presidente del Nuovo Sindacato dei Carabinieri.

Tra i relatori:

i Presidenti delle Associazioni Gli Amici di Daniele con la Sig.ra Alba Giovannetti, Cerchio Blu con il Dott. Graziano Lori, di Apolis e Aibel con il Dott. Enzo Cordaro e della Fondazione Antonino Caponnetto con Renato Scalia.

Saranno presenti personalità politiche tra cui la Senatrice Donatella Conzatti (che ha presentato un nuovo disegno di legge contro il mobbing) e del Nuovo Sindacato Carabinieri in qualità di relatori il Segretario Generale Massimiliano Zetti; il Segretario NSC Toscana Nizar Bensellam Akalay e il Segretario Aggiunto NSC Toscana Costantino FIORI.

L’Attività sarà garantita nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione da covid – 19”

