Mobilità elettrica, in funzione 5 stazioni di ricarica nel Comune di Rosignano

18 Marzo 2023

Rosignano Marittimo (Livorno), 17 marzo 2023

Si sono concluse le operazioni di allaccio delle prime cinque stazioni di ricarica installate da Scapigliato sul territorio comunale di Rosignano Marittimo, per favorire la mobilità elettrica di residenti e turisti.

Sono operative le colonnine poste a Castiglioncello (Via Gorizia); Vada (Piazza Garibaldi) e Rosignano Solvay (Piazza Monte alla Rena, Via della Repubblica e Via dell’Energia, in località Le Morelline, nei pressi dell’attuale sede dello sportello “Scapigliato Energia”).

L’iniziativa nasce grazie alla convenzione siglata da Scapigliato col Comune di Rosignano Marittimo e nell’ambito del progetto “Scapigliato Energia”, con cui la Società intende massimizzare sul territorio locale i benefici legati alla produzione di energia rinnovabile a partire dal biogas.

Le stazioni di ricarica, ognuna delle quali dotata di 2 prese standard Tipo2 da 22kW, possono essere utilizzate da tutti, con particolari benefici per i clienti “Scapigliato Energia” che possono avvalersi in corso d’anno di 2.000 kWh di ricarica gratuita: un quantitativo sufficiente a percorrere circa 13mila chilometri.

La ricarica dei veicoli elettrici alle colonnine di Scapigliato può essere effettuata con più modalità:

tramite tessera RFID, da richiedersi gratuitamente online sul sito www.scapigliato.it alla pagina “Colonnine di ricarica per veicoli elettrici”; con l’app ECO E-Mobility scaricabile su smartphone da AppStore o Google Play Store; che consente la ricarica anche presso tutte le colonnine sul territorio nazionale interoperabili con E.CO–Neogy; tramite carta di credito, seguendo le istruzioni del codice QR presente in ogni stazione di ricarica.

Per maggiori informazioni:

è possibile consultare il sito web di Scapigliato all’indirizzo www.scapigliato.it (percorso Iniziative per il territorio/Scapigliato Energia/Colonnine di ricarica per veicoli elettrici), oppure rivolgersi allo sportello “Scapigliato Energia” (tel. 0586-03.23.23 / e-mail info.energia@scapigliato.it), aperto al pubblico dal lunedì al sabato, con orario 9.00 – 12.30, e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00, in località Le Morelline Due, a Rosignano Solvay.

