Home

Politica

Mobilità: la sicurezza dei cittadini dev’essere una priorità

Politica

12 Febbraio 2024

Mobilità: la sicurezza dei cittadini dev’essere una priorità

Livorno 12 febbraio 2024 – Mobilità: la sicurezza dei cittadini dev’essere una priorità

L’intervento di Bruno Bastogi responsabile Mobilità Area Ambiente Partito Democratico Unione Comunale di Livorno:

“Da tempo i residenti di tutti i quartieri chiedono maggior sicurezza stradale da raggiungere anche attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, tali da rallentare “forzatamente” la velocità dei veicoli.

I dati sulla sinistrosità del Viale Italia sono lì a dimostrare che da quando sono stati realizzati gli 11 attraversamenti pedonali rialzati gli incidenti, dovuti ad investimento dei pedoni, sono significativamente ridotti e di conseguenza la velocità sull’intero viale Italia si è sensibilmente ridotta.

Per questo non possiamo che plaudere ai lavori in corso che questa Amministrazione, dopo l’ascolto dei cittadini e grazie all’incessante lavoro dei suoi tecnici, sta portando avanti per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati, che vedono nascere cantieri in diverse zone della città.

Il duplice obiettivo di garantire maggior sicurezza di chi intenda attraversare la strada e lo scorrimento della viabilità sarà raggiunto attraverso un nuovo approccio culturale e grazie alla collaborazione tra tutti gli utenti della strada.

L’istituzione delle prossime zone 30 daranno sotto questo punto di vista un notevole contributo alla sicurezza in aree circoscritte della città, dove oggi la convivenza tra automobilisti, scooteristi, ciclisti e pedoni troppo spesso risulta critica.

Resta il fatto che la sicurezza di tutti, per noi, è una delle nostre priorità ed è per questo che Livorno si è dotata di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che, tassello dopo tassello, raggiungerà gli obiettivi prefissati nel comune interesse della cittadinanza”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin