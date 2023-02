Home

Mobilità sostenibile sul lungomare, dov’è finita la ciclabile?

12 Febbraio 2023

Livorno 12 febbraio 2023 – Mobilità sostenibile sul lungomare, dov’è finita la ciclabile?

Il lungomare labronico è un’area molto amata dalla comunità e la pista ciclabile che lo percorre è un elemento fondamentale per rendere piacevole la passeggiata a mare. Purtroppo, nell’ultimo periodo, la situazione della pista ciclabile situata tra la Baracchina Rossa e lo stabilimento Onde del Tirreno (ex Pejani) è peggiorata.

Le immagini mostrano che la pista ciclabile è praticamente scomparsa, non distinguendosi più dalla zona pedonale adiacente. Il colore originale e le strisce orizzontali sono spariti, lasciando il posto a una zona pedonale ricoperta di pietrisco. La loro presenza aiuta a separare la zona pedonale dalla strada, riducendo così il rischio di incidenti.

Le piste ciclabili sono un elemento fondamentale per la sicurezza degli utenti della strada e per promuovere una mobilità sostenibile. E’ importante che l’amministrazione comunale si preoccupi della manutenzione della pista ciclabile sul lungomare, per riportarla all’originario splendore e garantire un’esperienza piacevole ai suoi utenti. La speranza è che si provveda al più presto a questa questione.

