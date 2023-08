Home

1 Agosto 2023

Livorno 1 agosto 2023 – Mobilità sostenibile, vai allo stabilimento balneare a piedi o in bici e vinci un premio

Il Comune di Livorno, per promuovere la mobilità sostenibile, ha deciso di avvalersi e di finanziare l’utilizzo della app 𝐆𝐨𝐨𝐝𝐆𝐨, messa a disposizione da EcoGeko, per lanciare il contest 𝘽𝙞𝙠𝙚&𝙬𝙖𝙡𝙠2𝙗𝙚𝙖𝙘𝙝

Cinque gli stabilimenti balneari che hanno aderito all’iniziativa che si svolgerà 𝐝𝐚𝐥 𝟏° 𝐚𝐥 𝟑𝟏 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨: Lido, Onde del Tirreno, Roma, Pancaldi e Nettuno.

In pratica, scaricando questa app i clienti dei cinque stabilimenti balneari che hanno aderito potranno partecipare, nel mese di agosto, ad una gara che permetterà loro di accumulare dei crediti ogni volta che si recano al mare a piedi o in bicicletta.

Alla fine del mese chi si è recato più volte al mare a piedi o in bicicletta, avrà vinto la gara aggiudicandosi un premio che ogni stabilimento balneare metterà a disposizione a proprie spese.

Il primo premio sarà quasi per tutti un abbonamento gratuito per il prossimo anno, in più i Bagni Lido hanno anche previsto una gara per i non abbonati che invece si tradurrà in uno sconto sul biglietto di ingresso, sconto direttamente erogabile quest’anno.

Scarica anche tu l’App 𝐆𝐨𝐨𝐝𝐆𝐨 e prova a vincere il primo premio!

