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Cronaca

Mobilitazione all’alba contro il traffico di armi in porto, l’intervento di Ceraolo (Usb)

Cronaca

18 Aprile 2026

Mobilitazione all’alba contro il traffico di armi in porto, l’intervento di Ceraolo (Usb)

Livorno 18 aprile 2026 Mobilitazione all’alba contro il traffico di armi in porto, l’intervento di Ceraolo (Usb)

Segnalata movimentazione di armi in porto, Usb e altre realtà si mobilitano contro le “navi delle armi” ed hanno iniziato la loro protesta intorno alle 05.30 di questa mattina. I manifestanti si sono ritrovati in zona portuale, all’altezza di viale Mogadiscio, nei pressi del ponte mobile che consente l’accesso alla Darsena Toscana.

Queste le dichiarazioni di Ceraolo, rappresentante del sindacato USB Livorno: “

Allora, questa mattina è previsto un carico di armamenti dalla base militare di Camp Darby e sembrerebbe dalle informazioni che abbiamo, dalle segnalazioni anche dei lavoratori, è un carico di esplosivi, mine e munizioni che dovrebbe passare dentro il porto di Livorno uscendo dalla base di Camp Darby e dal canale dei Navicelli.

Noi questa mattina, varie realtà livornesi, USB, GAP, Ex Caserma, Potere al Popolo, Scuola di Carta tutte le realtà che hanno animato in questi mesi le varie mobilitazioni, abbiamo deciso di fare una manifestazione pacifica, una presenza qui sul ponte mobile di via Mogadiscio.

Per uscire questa nave, per portare il carico di morte fuori dal porto di Livorno deve passare per forza da questo ponte e noi siamo decisi ovviamente a fare questa azione perché siamo assolutamente convinti che il traffico di morte, le armi non debbano assolutamente più passare dal nostro territorio non vogliamo essere complici del genocidio non vogliamo essere complici della guerra

In questo momento sono già arrivate due camionette del reparto mobile siamo qui, resistiamo in maniera pacifica però assolutamente non ci stiamo come dicevo prima

ad assecondare, a restare in silenzio mentre nel nostro territorio quasi quotidianamente dalla base di Camp Darby continuano a uscire armi, traffici armi, munizioni e strumenti di morte”