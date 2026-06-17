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Cronaca

Mobilitazione nazionale comparto sicurezza e difesa: il 18 giugno anche il Silp-Cgil Livorno in presidio e volantinaggio davanti alla Prefettura di Pisa

Cronaca

17 Giugno 2026

Mobilitazione nazionale comparto sicurezza e difesa: il 18 giugno anche il Silp-Cgil Livorno in presidio e volantinaggio davanti alla Prefettura di Pisa

Livorno 17 giugno 2026 Mobilitazione nazionale comparto sicurezza e difesa: il 18 giugno anche il Silp-Cgil Livorno in presidio e volantinaggio davanti alla Prefettura di Pisa

Giovedì 18 giugno 2026 le donne e gli uomini in divisa incroceranno le braccia virtualmente per una giornata nazionale di mobilitazione e protesta che vedrà coinvolto anche il territorio di Livorno. Il Silp-Cgil (Polizia di Stato) di Livorno annuncia la partecipazione al presidio organizzato, per le strutture sindacali della costa Toscana, davanti alla Prefettura di Pisa a partire dalle ore 11.00.

L’iniziativa si inserisce all’interno della cornice di protesta nazionale e punta a sensibilizzare i cittadini e le istituzioni locali sulla grave crisi che sta colpendo i settori della sicurezza e della difesa, partendo da due nodi fondamentali e non più rimandabili: il rinnovo del contratto di lavoro e la tutela previdenziale.

A livello nazionale le sigle denunciano un vero e proprio “contratto beffa” per il triennio 2025-2027. A fronte di un’inflazione reale certificata superiore al 17%, gli aumenti salariali stanziati dall’Esecutivo sono inferiori al 5,78%: un gap strutturale del 10% netto che si traduce in una perdita media di circa 300,00 euro in busta paga ogni mese per ciascun lavoratore.

Sul fronte previdenziale, si contesta il cronico ritardo nell’avvio della previdenza complementare e l’insufficienza delle risorse per la previdenza dedicata, che rischiano di condannare a una vecchiaia di stenti migliaia di donne e uomini in uniforme, schiacciati sul sistema contributivo puro. Accanto alle rivendicazioni economiche e previdenziali nazionali, la mobilitazione a livello locale intende accendere i riflettori sulla gravissima carenza degli organici che sta portando al collasso i servizi operativi nella nostra provincia.

Nella provincia di Livorno – dichiarano i rappresentanti locali di Silp-Cgil – la situazione è diventata insostenibile. Registriamo una carenza organica di circa il 15 % rispetto a quella di 4 anni fa. Questo si traduce in turni di lavoro massacranti per i colleghi in servizio, un ricorso sistematico allo straordinario e un’età media del personale molto alta. Questa situazione mette a dura prova la gestione quotidiana di servizi essenziali come ad esempio il controllo del territorio nelle città e nei porti, quello di Livorno in primis con continuo aumento del transito di persone e merci; la gestione dei servizi logistici; la vigilanza degli obiettivi sensibili. La sicurezza è un bene comune e non può esistere una società sicura se chi la protegge viene privato dei propri diritti fondamentali e della propria dignità economica e professionale.

La convergenza unitaria a livello nazionale di Silp-Cgil (Polizia di Stato), Siam Aeronautica Militare) e Lrm (Esercito Italiano) dimostra la compattezza delle lavoratrici e dei lavoratori in divisa, non più disposti ad accettare promesse a costo zero.

Il 18 giugno, davanti alla Prefettura di Pisa, spiegheremo ai cittadini che difendere i diritti di chi indossa una divisa significa prima di tutto difendere la sicurezza di tutta la comunità.