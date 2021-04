Moby Prince: 30 anni senza giustizia Presidente Bessi: “La Provincia di Livorno vicina ai familiari”

Home

10 Aprile 2021

Moby Prince: 30 anni senza giustizia

Presidente Bessi: “La Provincia vicina ai familiari che da 30 anni aspettano la verità sulle cause dell’incidente”

Uno striscione sarà appeso sul balcone di Palazzo Granducale per ricordare le vittime

Livorno 10 aprile 2021

Il messaggio della presidente della Provincia Marida Bessi, in occasione del 30° anniversario della tragedia del Moby Prince.

“Sono passati 30 anni dalla tragedia del Moby Prince, ma ancora non è stata accertata la verità sulle cause dell’incidente e sul perchè 140 persone persero la vita in attesa dei soccorsi.

Alle cerimonie di commemorazione della tragedia, che anche quest’anno si svolgeranno in forma ridotta a causa della pandemia, non potranno essere presenti i familiari delle vittime, ai quali esprimo vicinanza e sostegno in questo giorno di doloroso ricorso. Desidero, inoltre, inviare un affettuoso abbraccio ed augurio di pronta guarigione al presidente del Comitato dei familiari, Loris Rispoli, da sempre animatore delle tante iniziative promosse con coraggio e determinazione per chiedere giustizia.

La Provincia, sarà sempre al loro fianco perché lo Stato mantenga la dovuta attenzione su questa assurda tragedia e faccia ogni sforzo per dare ai responsabili del disastro un nome e cognome”.

Sul balcone della facciata di Palazzo Granducale, sarà appeso uno striscione per ricordare l’anniversario dell’incidente del Moby Prince e la Provincia sarà presente alle cerimonie di commemorazione con il proprio Gonfalone, accompagnato dal vice presidente Pietro Caruso e dal consigliere Giovanni Biasci.

