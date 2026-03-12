Home

12 Marzo 2026

Moby Prince, Approvata mozione Franchi (PD): «Un Museo a Livorno per memoria, verità e giustizia. La Regione si attiverà con il governo»

Livorno 12 marzo 2026

Un atto che impegna la Giunta regionale di attivarsi nei confronti del governo affinché vengano stanziate risorse adeguate alla realizzazione del Museo del Moby Prince a Livorno e, allo stesso tempo, di valutare forme concrete di sostegno regionale al progetto, favorendo il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati.

È questo, in sintesi, l’obiettivo della mozione che è stata votata all’unanimità dal Consiglio regionale, primo firmatario della proposta il consigliere del PD Alessandro Franchi, sottoscritta anche dal capogruppo Dem Simone Bezzini e dalla consigliera di Avs Diletta Fallai.

«La tragedia del Moby Prince – ricorda Franchi – rappresenta una ferita ancora aperta per Livorno, per la Toscana e l’intero Paese. Dopo oltre trent’anni, il dovere delle istituzioni è quello di sostenere con forza ogni iniziativa che tenga viva la memoria delle 140 vittime e rafforzi la richiesta di verità e giustizia».

Franchi sottolinea ancora che anche il Consiglio comunale di Livorno ha espresso all’unanimità una posizione che «va nella direzione giusta perché individua nel Museo non solo un luogo di memoria, ma anche uno spazio di ricostruzione storica, di sensibilizzazione sulla sicurezza marittima e di educazione civica per le nuove generazioni».

La mozione richiama inoltre l’impegno costante del Consiglio regionale sul tema, a partire dall’“Armadio della memoria” istituito presso la Biblioteca Pietro Leopoldo a Firenze, e valorizza il percorso istituzionale già avviato anche a livello nazionale con una proposta di legge in discussione alla Camera dei deputati.

«Per il valore civile e simbolico del progetto di Museo – afferma Franchi – serve un’azione coordinata tra Governo nazionale il Comune di Livorno, la Regione, gli altri enti istituzionali, le università e soprattutto le associazioni dei familiari delle vittime».

«La memoria non è solo un atto simbolico – conclude Franchi – ma una responsabilità collettiva, per questo occorre sostenere il Museo del Moby Prince».

