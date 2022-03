Home

Cronaca

Moby Prince: Bergamini: inaccettabile e irrispettoso atto vandalico contro monumento

Cronaca

2 Marzo 2022

Moby Prince: Bergamini: inaccettabile e irrispettoso atto vandalico contro monumento

ROMA 1 marzo 2022

Moby Prince: Bergamini: inaccettabile e irrispettoso atto vandalico contro monumento

“Imbrattare il monumento in ricordo delle vittime del Moby Prince non è soltanto un atto inaccettabile ma anche profondamente irrispettoso delle 140 vittime e di tutta la città di Livorno. Le scritte contro la polizia poco hanno a che fare con la tragedia di trentuno anni fa. Ricordo ancora quanto quella vicenda abbia scosso la Toscana e tutta Italia.

Probabilmente a questi personaggi non è chiaro il valore del ricordo, il valore dell’omaggio alle vittime innocenti né tantomeno la sofferenza dei loro familiari e di tutta la città di Livorno.

A loro vorrei dire che la memoria è un valore che va preservato”.

Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia e Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin