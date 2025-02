Home

Moby Prince, Fossi e Gazzetti (Pd): “Siamo al fianco di chi da 34 anni chiede verità e giustizia. Massima fiducia e sostegno alla magistratura”

26 Febbraio 2025

Livorno 26 febbraio 2025

“Bisogna evitare, con ogni strumento, che la nebbia torni ad avvolgere la vicenda della strage del Moby Prince. Per scongiurare questo pericolo è fondamentale l’opera della magistratura, alla quale esprimiamo massima fiducia e sostegno, così come è importantissimo il lavoro della terza Commissione d’inchiesta parlamentare. Il fatto che siano passati 34 anni da quella terribile notte è un motivo che deve spingere tutte e tutti a moltiplicare ogni sforzo possibile. Il pensiero va alle vittime della strage ed ai loro familiari ai quali, anche in queste ore, vogliamo far arrivare la nostra vicinanza. A questo, come Partito democratico, uniamo un messaggio, ovvero che non intendiamo mollare di un centimetro nella nostra azione di stimolo e spinta, restando sempre al fianco di chi continua e chiedere verità e giustizia” dichiarano Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, e Francesco Gazzetti, responsabile Infrastrutture del PD Toscana.