Moby Prince, Fratoianni (AVS): a Loris Rispoli dobbiamo molto a Loris Rispoli e al suo instancabile impegno per verità e giustizia

Cronaca

23 Novembre 2025

Moby Prince – Livorno. Fratoianni (Avs) tutti noi dobbiamo molto a Loris Rispoli e al suo instancabile impegno per verità e giustizia. Un abbraccio ai suoi cari

La città di Livorno, le Istituzioni del Paese e tutti noi dobbiamo molto a Loris Rispoli, e al suo instancabile impegno per la ricerca della verità e della giustizia per la strage impunita del Moby Prince.

L’Italia perde una brava e bella persona. Un abbraccio forte ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs rendendo omaggio a Loris Rispoli, per decenni, promotore del comitato delle famiglie delle vittime del rogo del Moby Prince, scomparso ieri nella città toscana.