Moby Prince, Gazzetti: “La relazione della commissione è una spallata al muro di gomma sulla verità”

15 Settembre 2022

Livorno 15 settembre 2022

Il consigliere regionale Pd, Francesco Gazzetti, oggi a Roma, ha partecipato alla presentazione della relazione finale della Commissione d’inchiesta sulle cause del disastro del Moby Prince

“Un lavoro ed una relazione che rappresentano una poderosa spallata al muro di gomma che da sempre impedisce di arrivare alla verità sulla strage del Moby Prince”.

Questo è il commento del consigliere regionale livornese Francesco Gazzetti che oggi ha partecipato alla presentazione della relazione finale della Commissione d’inchiesta parlamentare presieduta da Andrea Romano.

“Dobbiamo essere tutti riconoscimenti al Presidente Romano così come ai suoi vice presidenti ed a tutti i componenti della Commissione per il grande lavoro che hanno svolto.

Ecco perché sono davvero orgoglioso di aver rappresentato a Roma il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo in questa occasione così importante.

Ancora una volta ci siamo posti, come la Toscana fa da sempre, al fianco dei familiari delle vittime che chiedono Verità e Giustizia e delle Istituzioni che non hanno mai smesso di supportare questa ricerca.

Ed ora con questa relazione – conclude Gazzetti – arrivano nuovi elementi e nuove opportunità per proseguire un lavoro che non si fermerà sino a quando quel muro di gomma, grazie anche alla fondamentale azione della Magistratura, non cadrà definitivamente».

