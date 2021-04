Home

9 Aprile 2021

Moby Prince: il Pala Modigliani si illumina di rosso per i 30 anni della tragedia

Livorno 9 aprile 2021

Moby Prince Livorno: Modigliani Forum illuminato di rosso in occasione del 30esimo anniversario della tragedia

Come un fuoco all’orizzonte che illumina la memoria, come una torcia che arde in cerca della verità.

Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 aprile una luce rossa avvolgerà l’Amedeo Modigliani Forum di Livorno.

La struttura, attualmente adibita ad hub vaccinale, ricorderà così il disastro del Moby Prince in cui persero la vita 140 persone: esattamente 30 anni fa, nel porto di Livorno si consumava infatti la più grave tragedia della Marina mercantile Italiana dal secondo dopoguerra.

Luogo di sport, spettacolo, cultura e inclusione sociale, il Modigliani Forum di Livorno porge un gesto di partecipazione e vicinanza a tutte le persone che sul Moby Prince hanno perso un proprio caro e che sono ancora in cerca della verità.

Il Consorzio PalaLivorno, sostenuto da Unicoop Tirreno, insieme ad Amandla Productions e con il supporto di Comune di Livorno e Azienda Asl Toscana nord ovest accenderanno l’interruttore che illuminerà il Modigliani Forum.

