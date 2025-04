Home

Cronaca

Moby Prince, mozione Pd chiede incontro in Consiglio regionale con la Commissione Parlamentare d’Inchiesta

Cronaca

4 Aprile 2025

Moby Prince, mozione Pd chiede incontro in Consiglio regionale con la Commissione Parlamentare d’Inchiesta

Gazzetti: “Passaggio importante per la Toscana e per chi ha sempre cercato verità e giustizia”

Livorno/Firenze, 4 aprile 2025 –

“Un incontro istituzionale con la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla vicenda del Moby Prince, per informare il Consiglio regionale sull’attività svolta finora e sulle prospettive di lavoro della Commissione stessa.

È questa la proposta che porterò all’attenzione dell’aula con una mozione che ci auguriamo possa trovare il più ampio sostegno possibile.

Attraverso questo atto chiediamo inoltre che, in tale occasione, i componenti della Commissione parlamentare d’inchiesta visitino l’“Armadio della memoria” conservato presso la Biblioteca del Consiglio regionale “Pietro Leopoldo”, un luogo simbolico e documentale legato alla strage del Moby Prince.

Con la mozione vogliamo inoltre rinnovare la vicinanza e la solidarietà ai familiari delle vittime, esprimendo il massimo apprezzamento per il loro impegno, portato avanti con determinazione anche attraverso la fondamentale azione delle loro associazioni. Regione e Consiglio regionale hanno sempre espresso, con pronunciamenti unanimi, il proprio sostegno alla loro battaglia per la verità e la giustizia.

Un lavoro portato avanti in questi anni insieme alle istituzioni del territorio. Nel testo che mettiamo a disposizione di tutta l’aula, evidenziamo anche l’importanza dell’audizione che si è svolta a Roma nei giorni scorsi e che ha visto il Sindaco di Livorno, insieme al Presidente del Consiglio ed a tutte e tutti i capigruppo incontrare la Commissione d’inchiesta sulla strage del Moby:

un passaggio di grande rilevanza che nasce dall’approvazione, all’unanimità, di un atto nel Consiglio Comunale di Livorno.

Con il nostro atto, che arriva alla vigilia del 34esimo anniversario della strage, vogliamo inoltre esprimere piena fiducia nel lavoro della terza Commissione parlamentare d’inchiesta, sottolineando l’importanza del suo operato per l’accertamento della verità e la ricostruzione storica e giuridica di quanto accaduto il 10 aprile 1991 che non è solo il più grave disastro marittimo accaduto in Italia in tempo di pace ma anche la più grande strage sul lavoro della marineria italiana”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd e primo firmatario della mozione sulle attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage del Moby Prince e sulla necessità di promuovere un incontro istituzionale presso il Consiglio regionale della Toscana.