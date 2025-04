Home

10 Aprile 2025

Livorno 10 aprile 2025 Moby Prince, unanimità a mozione per incontro in Consiglio con la Commissione Parlamentare d'Inchiesta; Gazzetti: "Un atto a sostegno dell'impegno per la ricerca della verità e della giustizia"

“Il voto unanime del Consiglio regionale della Toscana a sostegno della mozione con cui chiediamo un incontro istituzionale con la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage del Moby Prince è un passaggio importante, per cui esprimiamo grande soddisfazione. Un voto che arriva alla vigilia del 34° anniversario di quello che è stato il più grave disastro marittimo accaduto in Italia in tempo di pace ma anche la più grande strage sul lavoro della marineria italiana. Questo atto, che come PD abbiamo messo a disposizione di tutta l’aula, è stato non solo votato in maniera unanime dal Consiglio ma è anche sottoscritto in maniera traversale da forze di maggioranza e opposizione, a conferma che su questo tema non ci sono divisioni o contrapposizioni. La mozione così approvata rappresenta anche un atto a supporto della Commissione parlamentare d’inchiesta che sta portando avanti un lavoro decisivo. L’incontro con i suoi componenti è finalizzato a informare il Consiglio regionale sull’attività svolta e sulle prospettive di lavoro future. Attraverso questo atto chiediamo inoltre ai componenti della Commissione, quando lo riterranno opportuno, di accettare l’invito a visitare l’“Armadio della memoria”, conservato presso la Biblioteca del Consiglio regionale “Pietro Leopoldo”: un luogo simbolico e documentale legato alle stragi della Moby Prince, di Viareggio e della Costa Concordia, frutto del lavoro, anche stavolta unanime, di questo Consiglio regionale. La mozione rinnova inoltre la totale vicinanza e la solidarietà ai familiari delle vittime, esprimendo il massimo apprezzamento anche per il fondamentale lavoro portato avanti delle loro associazioni. Regione e Consiglio regionale hanno sempre espresso, con pronunciamenti unanimi, il proprio sostegno alla loro battaglia per la verità e la giustizia, un lavoro portato avanti in questi anni insieme alle istituzioni del territorio che, anche in questi mesi, si sono distinte per un’azione importantissima. L’atto approvato in Consiglio regionale, per il quale ringrazio le colleghe ed i colleghi che lo hanno votato e sottoscritto, rappresenta dunque il segno, concreto, di un impegno comune e trasversale che non verrà mai meno e che la votazione delle scorse ore non solo conferma ma rafforza”. È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd e primo firmatario della mozione a sostegno dell’attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage del Moby Prince e sull’invito a promuovere un incontro istituzionale presso il Consiglio regionale della Toscana.