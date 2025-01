Moda: Inaugurazione Pitti uomo, Giani: “Un memorandum per rilancio moda in Toscana” (Video)

“E’ un’edizione di grandi aspettative con 770 espositori e una prospettiva di grande seguito anche anche da un punto di vista internazionale con il 45 per cento dei brand esteri. Se anche esiste una crisi nel mondo della moda, vedo tanti sintomi di affermazione del Made in Italy che attraverso la moda si proietta verso un rilancio all’insegna del genio, della creatività e della professionalità degli operatori del settore”.

Così il presidente Eugenio Giani intervenendo all’inaugurazione della 107ma edizione di Pitti Uomo al Palazzo degli Affari.

Giani nel corso del suo intervento ha anche voluto sottolineare l’impegno della Regione Toscana rispetto alla crisi che sta vivendo il settore della moda: “Al tavolo regionale per la moda, stiamo appunto finalizzando un memorandum – ha spiegato il presidente- per la difesa ed il rilancio della moda in Toscana che verrà proposto e sottoscritto a breve con le categorie economiche ed organizzazioni sindacali partecipanti allo stesso tavolo”.

“L’anno appena trascorso – ha spiegato ancora il presidente- è stato segnato dalle guerre, situazione che porta a una chiusura generale dei mercati ed a uno scenario internazionale che può avere rallentato la crescita del settore.

Non a caso dopo l’elezione di Trump si parla di dazi e di dogane. C’è stato un freno, ma la moda in realtà, da un punto di vista della crescita, del benessere, della qualità della vita e delle prospettive per il futuro, rappresenta uno dei mondi con più prospettive.

Lo dimostra il fatto che a Firenze e in Toscana arrivano imprenditori per conoscere le normative urbanistiche per costruire nuovi stabilimenti. Significa che nel settore c’è vitalità e voglia di crescere. Oltre la crisi, dobbiamo guardare al momento in cui si rialza la curva delle esportazioni della moda, espressione del DNA italiano nel mondo”