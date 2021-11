Home

Modelle e modelli cercasi, per un pomeriggio…in vetrina a Fonti del Corallo

17 Novembre 2021

Livorno 17 novembre 2021

Potrebbe essere questo lo slogan appropriato per annunciare il casting dell’evento moda livornese di domenica 28 novembre prossimo

A Fonti del Corallo, dalle 16 alle 19, le vetrine trasformeranno i negozi della Galleria in “living stores”.

Il centro commerciale, in pratica, sarà invaso da bellissime ragazze e ragazzi e gli spazi espositivi degli operatori del centro prenderanno vita grazie ad allestimenti del tutto particolari, ma soprattutto grazie alla “sostituzione” di immobili manichini con modelle e modelli intenti a interpretare coreografie e defilè, studiati appositamente per ogni punto vendita da esperti visual merchandiser.

In tutti i negozi di Fonti del Corallo, in contemporanea, le vetrine si animeranno e saranno “viventi”.

Un evento unico nel suo genere, realizzato anche secondo un preciso piano social che coinvolgerà le attività del centro commerciale, con la moda che si unirà a shooting fotografici, Instagram Stories, dirette e presentazioni.

Tra stupore e attenzione si potrà assistere a innumerevoli sfilate, che trasformeranno di fatto le “Fonti” in un enorme stage di moda, con le modelle e modelli che poseranno in spazi itineranti.

Aderiranno alle “vetrine viventi”, proprio come modelle, le partecipanti all’ultima edizione di Miss Livorno, che avranno quindi l’opportunità di calarsi appieno nel ruolo di indossatrici anche al di fuori del concorso di bellezza labronico; ma per questa occasione le porte, o meglio, le “vetrine” si apriranno anche alle concorrenti di Miss Livorno degli anni passati ed a quelle che si sono avviate nel contempo ad un percorso lavorativo nella moda.

E nelle vetrine non mancheranno neanche volti nuovi, sia femminili che maschili: come detto, sono infatti attesi per giovedi 18 e venerdi 19 novembre presso le Fonti del Corallo aspiranti modelle e modelli, che in questi due giorni di casting avranno l’opportunità di farsi conoscere al fine di un loro inserimento all’interno dei vari store e nei defilè di modelle e modelli “per un giorno”.

L’appuntamento per questi casting è dalle 17 alle 19, nella hall delle Fonti del Corallo.

Per informazioni il numero telefonico da contattare è 338/9968869.

