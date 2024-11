Home

Cronaca

Modelli meteo, previsto vento fino a 120Km/h su Gorgona e picchi di onde fino a 6 metri

Cronaca

19 Novembre 2024

Modelli meteo, previsto vento fino a 120Km/h su Gorgona e picchi di onde fino a 6 metri

Livorno 19 novembre 2024 Modelli meteo, previsto vento fino a 120Km/h su Gorgona e picchi di onde fino a 6 metri

La Regione Toscana ha emesso un’allerta arancione per vento forte e mareggiate che interesseranno la costa e le isole nelle prossime ore, mettendo in guardia cittadini e autorità locali.

Secondo i modelli di previsione meteorologica, Livorno e la vicina Gorgona saranno al centro di un’intensa ondata di maltempo.

Vento: Raffiche Violente Attese

Il modello meteo prevede l’arrivo di un forte libeccio, che ruoterà verso ponente nel corso della mattinata di domani. Il momento più critico è atteso tra le 22:00 di questa sera e le 13:00 di domani. Durante questa finestra, le raffiche sul continente potrebbero raggiungere velocità significative, toccando i 90 km/h tra le 2:00 e le 13:00 di domani. Condizioni ancora più estreme sono attese sull’isola di Gorgona, dove le raffiche potrebbero variare tra i 100 e i 120 km/h nello stesso arco temporale, creando situazioni di potenziale pericolo per le infrastrutture e la navigazione.

Mareggiate: Onde Fino a 6 Metri

Le previsioni per le mareggiate non sono meno preoccupanti. Si prevede che l’altezza delle onde superi i 4 metri a partire dalle 22:00 di oggi, con persistenza di condizioni difficili fino alle 19:00 di domani. In particolare, i modelli segnalano picchi di onde di 5 metri tra l’1:00 e le 3:00 e tra le 12:00 e le 16:00 di domani. La situazione raggiungerà il culmine tra le 3:00 e le 12:00, con onde stimate fino a 6 metri di altezza.

Quanto sopra è quello che dicono i modelli e non costituisce previsione

Raccomandazioni e Precauzioni

La protezione civile e le autorità locali raccomandano alla popolazione di prestare la massima attenzione, evitare spostamenti non necessari e seguire le indicazioni fornite dai bollettini ufficiali. Particolare attenzione è consigliata per le attività legate alla pesca e alla navigazione da diporto, che potrebbero essere gravemente influenzate da queste condizioni meteorologiche.

Questi dati, basati sui modelli di previsione, sottolineano la gravità della situazione e invitano a un atteggiamento prudente e vigile.

Modelli meteo, previsto vento fino a 120Km/h su Gorgona e picchi di onde fino a 6 metri