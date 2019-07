Home

Models for Italy sbarca a Castiglioncello, ancora aperte le iscrizioni

20 luglio 2019

Models for Italy sbarca a Castiglioncello, ancora aperte le iscrizioni

LIVORNO-CASTIGLIONCELLO

MODELS FOR ITALY 2019, SELEZIONI TOSCANE A CASTIGLIONCELLO IL 4 AGOSTO

Presentato in Confcommercio da Costa Etruschi Model Agency il concorso Models For Italy Toscana della Gianni Maser Production, le cui selezioni porteranno gli aspiranti modelle e modelli finalisti sui canali nazionali alla presenza di talent scout e celebrità. In particolare si è parlato della tappa che avrà luogo al Tennis Club Castiglioncello il 4 agosto alle 21:00.

Media partner dell’evento sarà il magazine internazionale Becool Magazine diffuso in oltre 15 paesi.

“Sosteniamo la moda e le imprese che portano il nostro territorio sulla scena mediatica” ha affermato Confcommercio, che sarà in giuria a Castiglioncello, e ha augurato in bocca al lupo ai partecipanti e agli organizzatori.

Costa Etruschi Model Agency rende noto che sono ancora aperte le iscrizioni al concorso (ragazzi e ragazze tra i 16 e i 30 anni). Per informazioni Stefano di Mauro 349/4992758.