Modena, successo per ‘Karate in Accademia’: crescita e valori per il settore giovanile dei folgorini

20 Gennaio 2026

Momento importante per il movimento del Karate di Forza Armata FIJLKAM, che nella giornata di domenica scorsa ha visto lo svolgimento dell’evento “Karate in Accademia”, organizzato dalla ASD Accademia Militare presso l’impianto sportivo del Palazzo Ducale di Modena.

L’attività, prettamente dedicata alle categorie giovanili, aveva l’obiettivo di trasformare la giornata in un momento di condivisione, crescita individuale ed educativa, attraverso le specialità del Kata (forma), del Kumite (combattimento a contatto controllato) e del “Palloncino”, prova tecnico-dimostrativa su bersaglio fisso con esecuzione controllata di pugni e calci.

In questo contesto, oltre 100 bambini presenti e un numeroso pubblico di genitori hanno reso l’evento particolarmente emozionante. Tra le società invitate, su invito del Maestro Carlo Francesco Tombolini, Direttore Tecnico della ASD Accademia Militare, ha preso parte anche la ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, con una rappresentanza di atleti del settore giovanile.

All’allenamento congiunto intersocietario sono seguite le premiazioni, riconoscimento dell’attività svolta dai giovanissimi atleti: un momento pensato per stimolare emotivamente e sportivamente la crescita dei futuri agonisti, vero obiettivo dell’iniziativa.

Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che si sono distinti nella specialità Kumite (combattimento a contatto controllato):

Medaglia d’oro Zoe Biasci (2017) – cintura gialla – 24 kg

Medaglia d’oro Gabriele Ligas (2016) – cintura marrone – 42 kg

Medaglia d’oro

Matteo Diodato (2016) – cintura blu – 35 kg

Medaglia d’oro Andrea Giugno (2014) – cintura blu – 41 kg

Medaglia d’oro Giosuè Casale (2015) – cintura verde – 38 kg

Gli atleti sono stati accompagnati dal tecnico Graziano Ligas, che ha seguito i giovani folgorini nel percorso tecnico e formativo.

