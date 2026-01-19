Modifiche al Regolamento del Canone Unico a partire dal primo febbraio. Il Comune organizza incontro online
Livorno 19 gennaio 2026 Modifiche al Regolamento del Canone Unico a partire dal primo febbraio. Il Comune organizza incontro onlineIl Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 214 del 27/11/2025, l’aggiornamento del Regolamento del Canone Unico che porterà modifiche rilevanti rispetto agli oneri derivanti dalle occupazioni in emergenza finalizzate alla tutela della pubblica incolumità (esempio più ricorrente, i transennamenti di aree pubbliche effettuati a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco). Ai sensi dell’art 8-bis, a partire dal 1° febbraio 2026, a tali occupazioni si applicherà infatti il Canone Unico, secondo la disciplina prevista dal relativo Regolamento disponibile al seguente link: https://www.comune.livorno.it/