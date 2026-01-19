Cronaca 19 Gennaio 2026

Modifiche al Regolamento del Canone Unico a partire dal primo febbraio. Il Comune organizza incontro online

Livorno 19 gennaio 2026 Modifiche al Regolamento del Canone Unico a partire dal primo febbraio. Il Comune organizza incontro onlineModifiche al Regolamento del Canone Unico a partire dal primo febbraio. Il Comune organizza incontro onlineIl Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 214 del 27/11/2025, l’aggiornamento del Regolamento del Canone Unico che porterà modifiche rilevanti rispetto agli oneri derivanti dalle occupazioni in emergenza finalizzate alla tutela della pubblica incolumità (esempio più ricorrente, i transennamenti di aree pubbliche effettuati a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco). Ai sensi dell’art 8-bis, a partire dal 1° febbraio 2026, a tali occupazioni si applicherà infatti il Canone Unico, secondo la disciplina prevista dal relativo Regolamento disponibile al seguente link:  https://www.comune.livorno.it/it/documenti_pubblici/regolamento-canone-unico ,  in base alla quale per i primi trenta giorni di occupazione viene applicata la sola tariffa base che verrà successivamente incrementata, quindicinalmente, con maggiorazioni progressive della stessa.Il Comune organizzerà lunedì 26 gennaio un incontro online, cui saranno invitati gli amministratori di condominio anche per mezzo delle associazioni di categoria, per fornire eventuali chiarimenti sulle novità occorse.

Minicorso Fisar 11 Febbraio 2026
Inassociazione
Banner Aamps