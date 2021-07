Home

Modifiche alla sosta per Effetto Venezia, ordinanza in vigore dal 31 luglio

30 Luglio 2021

Allestimento di “Effetto Venezia”, le modifiche alla sosta che scattano da domani 31 luglio e l’ordinanza generale

Livorno, 30 luglio 2021

Per l’allestimento e lo svolgimento delle iniziative di “Effetto Venezia”, in programma dal 4 all’8 agosto, il Comune ha emanato un’ordinanza di traffico e sosta.

Alcuni provvedimenti scatteranno già da domani e nello specifico:

Con efficacia dalle ore 7.00 del 31/7/2021 alle ore 13.00 del 9/8/2021

• l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, al fine di consentire la collocazione di postazioni per la raccolta dei rifiuti, viale Avvalorati per m,l, 15 fronte civico 76 (lato

Fosso), in via della Cinta Esterna lato est (fronte distributore di carburanti) per m,l, 15 in corrispondenza del parcheggio per ciclomotori posto sul marciapiede ivi esistente, in scali

del Pontino lato nord nel tratto compreso tra scali della Dogana d’Acqua e scali del Naviglio.

L’ORDINANZA IN PDF, CLICCA QUI

