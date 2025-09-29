Modifiche alla viabilità in via Cattaneo per lavori di messa in sicurezza del Rio Maggiore
Livorno, 29 settembre 2025 Modifiche alla viabilità in via Cattaneo per lavori di messa in sicurezza del Rio Maggiore
Per consentire lo svolgimento di alcuni interventi del Genio Civile della Regione Toscana per la riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore, è stata emanata un’ordinanza comunale (la n. 7604/2025) che prevede modifiche alla viabilità in via Cattaneo fino al 31 gennaio 2026.
È innanzitutto istituito il senso unico alternato, regolato con impianto semaforico, nel tratto di via Cattaneo compreso tra i civici 32 e 40 (all’incirca dal distributore di carburanti in direzione sud per 300 metri), con limite di velocità di 30 km/h.
Sono previsti accorgimenti al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo nell’utilizzo dei passi carrabili. In particolare, per quanto riguarda l’attività di autolavaggio a gettoni, per i veicoli in uscita dal lavaggio (civico 36) è in vigore la direzione obbligatoria a sinistra, con l’ausilio di una lanterna semaforica sincronizzata con le fasi della lanterna principale posizionata più a sud.
I veicoli in uscita dal passo carrabile devono in ogni caso dare la precedenza ai veicoli in transito sulla carreggiata di via Cattaneo.
È inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo il tratto di via Cattaneo (lato est) tra il civico 44 e il fronte civico 85.
È interdetto al transito pedonale, in quanto occupato dal cantiere, il lungo tratto di marciapiede lato civici dispari (lato mare) che va dal civico 111 fino al Centro Raccolta differenziata rifiuti Livorno Sud. I pedoni transiteranno sul marciapiede opposto (lato est). Divieto di transito anche sul corrispondente tratto di pista ciclabile.