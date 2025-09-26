Home

26 Settembre 2025

Livorno, 26 settembre 2025 Modifiche alla viabilità per iniziative e lavori in vari punti della città

L’ufficio Mobilità del Comune di Livorno ha emanato una serie di ordinanze di modifica della viabilità, al fine di rendere possibile lo svolgimento in condizioni di sicurezza di alcune iniziative e di una serie di lavori pubblici programmati per i prossimi giorni in varie zone della città.

Domani, sabato 27 settembre, per l’evento culturale “Libri in movimento” organizzato dall’associazione ETS Pontino San Marco, dalle ore 17 alle ore 20 sarà in vigore il divieto di transito nel tratto di via della Cappellina compreso tra via San Luigi e via Pellettier, e nel tratto di via Pellettier compreso tra via della Cappellina e via del Leone, eccetto residenti muniti di contrassegno lettera “S”, veicoli diretti alle rimesse interne, veicoli al servizio delle persone disabili, che potranno transitare in doppio senso di marcia con senso unico alternato a vista. In vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata per 10 metri in entrambi i lati di via Pellettier in prossimità dell’intersezione con via della Cappellina (area di manovra).

Domenica 28 settembre dalle ore 8 fino a mezzanotte, per l’evento “Festa nel Parco di piazza Europa”, nel quartiere Scopaia, sono previsti vari divieti di transito validi per tutti, residenti compresi: in via Inghilterra nel tratto compreso tra via Norvegia intersezione lato ovest e via Jean Monnet (intersezione compresa), in via Norvegia nel tratto compreso tra piazza Europa e via Inghilterra, in via Jean Monnet nel tratto compreso tra piazza Europa e via Inghilterra, nell’area di parcheggio di piazza Europa. È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati di via Inghilterra, via Norvegia e via Jean Monnet nei tratti dove è previsto il divieto di transito, e nell’area di parcheggio di piazza Europa.

Sono poi previsti alcuni divieti di transito eccetto residenti, dimoranti, diretti alla rimesse interne e persone con disabilità in via Norvegia nel tratto compreso tra piazza Europa e via Inghilterra (intersezione lato ovest), in via Jean Monnet nel tratto compreso tra piazza Europa e via Grecia, in via Grecia nel tratto compreso tra via Jean Monnet e via Danimarca, in via Inghilterra nel tratto compreso tra via Jean Monnet e via Danimarca, con senso unico alternato a vista in via Scozia, con diritto di precedenza per chi procede in direzione di via Norvegia. Prevista anche una serie di divieti di sosta per 10 metri all’intersezione di alcune delle strade prima elencate.

I bus del Trasporto Pubblico Locale che abitualmente transitano in via Inghilterra percorreranno (in entrambi i sensi di marcia) via della Scopaia nel tratto compreso tra via del Crocino e via Inghilterra, via di Popogna nel tratto compreso tra via del Crocino e via Inghilterra e in via del Crocino nel tratto compreso tra via di Popogna e via della Scopaia.

Sempre domenica 28 settembre, per l’evento “Settembre Giallo Rosso – Festeggiamo Ilio Dario Barontini” in programma nel quartiere Pontino, dalle ore 9 alle ore 23 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati degli scali delle Cantine, mentre dalle ore 11 alle ore 23 sarà in vigore il divieto di transito lungo scali delle Cantine, nel tratto di via Pellettier compreso tra via Pompilia/via della Campana e scali delle Cantine, eccetto veicoli dei residenti con contrassegno “Zona S”, veicoli diretti a rimesse interne e al servizio delle persone disabili che potranno circolare in doppio senso di marcia disciplinato con senso unico alternato a vista, con divieto di sosta per liberare un’area di manovra per metri 10 lungo entrambi i lati di via Pellettier in prossimità dell’intersezione con scali delle Cantine e in prossimità dell’intersezione con via Pompilia/via della Campana.

Lunedì 29 settembre, dalle ore 7 alle ore 19, per consentire l’esecuzione di lavori riguardanti la manutenzione del passaggio a livello ferroviario, sarà chiuso al traffico il breve tratto stradale che collega via Leonardo da Vinci a via Vasco Natale Iacoponi. I mezzi provenienti da ponte Genova o via Salvatore Orlando diretti verso Calambrone-Tirrenia potranno utilizzare via Iacoponi, mentre i mezzi provenienti dal Calambrone potranno liberamente percorrere l’altra corsia di via Iacoponi, senza però poter svoltare a destra in via da Vinci all’altezza del passaggio a livello (potranno raggiungere Livorno proseguendo fino alla sopraelevata).

Dalle ore 9 di lunedì 29 settembre fino alle ore 18 di venerdì 3 ottobre, per consentire lavori di ripristino in quota dei chiusini stradali (relativamente agli interventi eseguiti in corso Amedeo da Comune di Livorno ed ASA), saranno in vigore (in tempi diversi) il senso unico alternato con impianto semaforico nel tratti di corso Amedeo dal civico 94 all’intersezione con via Marradi, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Poggiali lato civici pari per collocazione deposito materiali e mezzi operativi con relativo restringimento di carreggiata, il senso unico di marcia in via Poggiali (direzione corso Amedeo – piazza della Vittoria), il senso unico alternato con impianto semaforico in via Marradi nei tratti di volta in volta interessati dai lavori compresi tra corso Amedeo e via Calzabigi, la temporanea abrogazione delle fermate bus situate nei tratti di corso Amedeo e via Marradi, in relazione alla progressione dei lavori.

