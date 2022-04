Home

Cronaca

Modifiche alla viabilità per la Coppa ciclistica “Ciantelli-Conti”

Cronaca

7 Aprile 2022

Modifiche alla viabilità per la Coppa ciclistica “Ciantelli-Conti”

Livorno 7 aprile 2022 – Modifiche alla viabilità per la Coppa ciclistica “Ciantelli-Conti”

Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 9 aprile la 13^ edizione della manifestazione ciclistica giovanile maschile e femminile Coppa Giovanni Ciantelli; valevole anche come 38^ Coppa Enzo Conti.

Il circuito della competizione, organizzata dall’associazione sportiva Livorno Cycling Team, interesserà alcune vie della zona artigianale “Picchianti”.

Per consentire lo svolgimento delle gare in condizioni di sicurezza, dalle ore 13. 00 alle ore 19. 00 di sabato 9 aprile sarà:

in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di via delle Corallaie compreso tra; via degli Scalpellini e via dei Materassai

Nel tratto di via dei Materassai compreso tra via delle Corallaie e via degli Scalpellini, nel tratto di via degli Scalpellini compreso tra via dei Materassai e via delle Corallaie.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin