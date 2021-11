Home

Cronaca

Modifiche alla viabilità per lavori di posa cavi elettrici

Cronaca

22 Novembre 2021

Modifiche alla viabilità per lavori di posa cavi elettrici

Livorno, 22 novembre 2021

Si ricorda che per consentire lavori di allacciamento alla rete elettrica, con posa di cavi nel sottosuolo, dalle ore 8 di lunedì 22 alle ore 18 di venerdì 26 novembre sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Civinini, dall’intersezione con via Gen. Angioletti a piazza Li Gobbi.

Sul tratto di via Civinini tra il civico 4 e piazza Li Gobbi potranno transitare solo i residenti, i mezzi di soccorso e dei disabili e di persone con comprovata necessità, con senso unico alternato a vista e precedenza ai mezzi provenienti da piazza Li Gobbi.

Sempre per lavori alla rete elettrica, è stata prorogata di una settimana (fino a venerdì 26 novembre) l’ordinanza in vigore che prevede il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Buia, l’istituzione provvisoria del doppio senso di marcia nel tratto di via dei Pescatori compreso tra via della Madonna e via Buia, il estringimento di carreggiata sugli scali del Vescovado in prossimità dell’intersezione con scali della Fortezza Nuova.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin