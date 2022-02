Home

27 Febbraio 2022

Modifiche alla viabilità per lavori in via Traversa e in via di Coteto

Livorno, 27 febbraio 2022

Per la prossima settimana, nell’ambito di lavori edili eseguiti per conto di un soggetto privato, in via Traversa è previsto il posizionamento di una piattaforma mobile di sollevamento.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza; da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo in via Traversa sarà in vigore il divieto di transito (eccetto autorizzati da e per le rimesse interne) e il divieto di sosta con rimozione forzata, con conseguente abrogazione degli stalli a pagamento gestiti da Tirrenica Mobilità.

I mezzi operativi della ditta incaricata dei lavori potranno sostare nel tratto che va dal civico 3 fino all’intersezione con via Borra.

Per consentire l’accesso alle rimesse, nel tratto opposto della via (compreso tra il civico 3 e l’intersezione con scali del Pesce) sarà invece istituito il doppio senso di marcia, con conseguente temporanea abrogazione del senso unico vigente.

I pedoni saranno fatti transitare sul marciapiede opposto a quello interessato dall’occupazione, o su un apposito corridoio di transito adeguatamente protetto.

In via Traversa e lungo scali del Pesce dovrà essere rispettato il limite di velocità di 20 km/h.

Un altro intervento è previsto in settimana per lavori di potatura in via di Coteto, ma si concluderà nella sola giornata di giovedì 3 marzo: dalle ore 8. 30 alle ore 14. 30 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, e il divieto di transito per metri 25 a partire dall’intersezione con via Cassa di Risparmio.

Nell’altro tratto di via di Coteto, compreso tra l’intersezione con viale Francesco Petrarca e l’area delle operazioni; sarà invece istituito il doppio senso di marcia, con senso unico alternato regolato da movieri e conseguente temporanea abrogazione del senso unico vigente.

Segnaletica provvisoria di fermarsi e dare precedenza con direzione obbligatoria a destra sarà posizionata in via di Coteto all’intersezione con viale Petrarca, mentre in via Salvo d’Acquisto, all’intersezione con via di Coteto, sarà momentaneamente consentita la svolta sia a destra che a sinistra.

Sarà garantito il passaggio dei pedoni in condizioni di sicurezza.

