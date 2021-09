Home

Cronaca

Modifiche alla viabilità per sopralluogo all’asilo interessato dal recente crollo del tetto

Cronaca

12 Settembre 2021

Modifiche alla viabilità per sopralluogo all’asilo interessato dal recente crollo del tetto

Via Michon, modifiche alla viabilità nella giornata di martedì 14 settembre

Per un sopralluogo tecnico all’asilo nido privato interessato dal recente crollo del tetto

Livorno, 12 settembre 2021 – Martedì 14 settembre in via Michon è previsto un sopralluogo congiunto tra vari soggetti, per svolgimento di accertamenti tecnici presso il fabbricato sede dell’Asilo Nido privato recentemente interessato dal crollo del tetto.

Gli accertamenti, disposti con provvedimento della Procura della Repubblica, comporteranno modifiche alla disciplina della sosta e della circolazione dovuti al posizionamento di mezzi operativi tra cui veicolo munito di piattaforma aerea del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Per consentire lo svolgimento del sopralluogo sarà istituito il divieto di fermata in entrambi i lati di via Michon nel tratto compreso tra i civici 24/b – 36, a partire dalle ore 7.30 e, a partire dalle 8.45 il divieto di transito in via Michon nel tratto compreso tra via Adua e via degli Apostoli.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin