Modifiche orario linee autobus in provincia per rispondere alle esigenze degli studenti

1 Novembre 2025

Livorno 1 novembre 2025 Modifiche orario linee autobus in provincia per rispondere alle esigenze degli studenti

At- autolinee toscane informa che, da lunedì 3 novembre 2025, vi saranno alcune modifiche nei sevizi bus per rispondere alle necessità di trasporto degli studenti di alcuni plessi scolastici e per risolvere alcune criticità evidenziate dai clienti. Qui le principali modifiche:

Servizio URBANO ROSIGNANO :

· Linea 7 – anticipo di 5 minuti della prima coppia di corse per consentire ingresso in orario a scuola (la corsa Rosignano-Vada delle ore 7:13 è anticipata alle ore 7:08 e la corsa Vada-Rosignano delle ore 7:30 è anticipata alle ore 7:25), si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/ viaggia/avvisi/modifiche-alla- linea-7-rosignano .

Servizio EXTRAURBANO PIOMBINO – VAL DI CORNIA :

· Linea 002 (si veda avviso https://www.at-bus.it/it/ viaggia/avvisi/modifiche-alla- linea-002-val-cornia)🙂

– eliminazione transito da Portinerie e Tubificio e posticipo della partenza di 10 minuti per la corsa da Ospedale Villamarina delle 14:24 per trasporto utenza scolastica in uscita alle 14:40;

– anticipata la corsa da Campiglia stazione delle 7:35 alle ore 7:30.

· Linea 02A (si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/ viaggia/avvisi/modifiche-alla- linea-02a-val-cornia)

– La corsa con partenza alle ore 14:35 modifica il percorso con transito previsto alle ore 14:42 dal Villaggio Scolastico (secondo il seguente percorso: Nanfi → Via Lerario Centro → Conad → Villaggio Scolastico → Deposito Autolinee);

– Posticipo di 5’ della corsa delle 7:32 da Campiglia Stazione;

– Posticipo 3’ corsa delle 14:02 da Campiglia stazione per facilitare coincidenza con corsa linea 001 da Cecina.

· Linea 003 (si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/ viaggia/avvisi/modifiche-alla- linea-003-val-cornia- )

– la corsa con partenza da Venturina Giardini alle ore 7:50 viene posticipata alle 7:52 così da rispettare la coincidenza.

Servizio URBANO PIOMBINO :

· Linea 26P (si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/ viaggia/avvisi/modifiche-alla- linea-26p-piombino)

– Solo il giovedì scolastico: la corsa delle 17:10 con partenza Medie Riotorto viene anticipata alle 17:05 con partenza da Elementari Riotorto.

Servizio EXTRAURBANO ELBA :

· Linea 116 (si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/ viaggia/avvisi/modifiche-alla- linea-116-allisola-delba )

· Posticipo di un minuto della corsa da Pomonte per Portoferraio delle 6:20 per far sì che arrivi a Marciana Marina alle 7:11 come la corsa BIS programmata.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

