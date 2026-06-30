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Cronaca

Aree pubbliche

Modifiche permanenti alla circolazione e alla sosta in via del Vigna, via Mazzoni e via Scali

Aree pubbliche

30 Giugno 2026

Modifiche permanenti alla circolazione e alla sosta in via del Vigna, via Mazzoni e via Scali

Livorno 30 giugno 2026

Da ieri, lunedì 29 giugno, è entrata in vigore una nuova disciplina della circolazione e della sosta in via del Vigna, via Mazzoni e via Scali.

Il provvedimento (ordinanza n. 5339 del 29/06/2026) a carattere permanente prevede le seguenti misure:

1. istituzione del senso unico di marcia in via del Vigna nel tratto compreso tra via Gino Capponi e via Gaetano Mazzoni (direzione via Capponi – via Mazzoni);

2. istituzione del senso unico di marcia in via Gaetano Mazzoni (direzione via del Vigna – via Tiberio Scali);

3. istituzione di rotatoria con senso di marcia antiorario in corrispondenza dell’intersezione tra via Gaetano Mazzoni e via Tiberio Scali;

4. istituzione del dare precedenza per i veicoli che si immettono nella rotatoria suddetta;

5. istituzione del divieto di fermata in via Tiberio Scali in prossimità del civico 72 per 7 metri;

6. istituzione di spazi di sosta per veicoli a due ruote in via Tiberio Scali fronte civico 72, con relativa abrogazione degli esistenti spazi di sosta per auto.