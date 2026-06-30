Modifiche permanenti alla circolazione e alla sosta in via del Vigna, via Mazzoni e via Scali
Livorno 30 giugno 2026
Da ieri, lunedì 29 giugno, è entrata in vigore una nuova disciplina della circolazione e della sosta in via del Vigna, via Mazzoni e via Scali.
Il provvedimento (ordinanza n. 5339 del 29/06/2026) a carattere permanente prevede le seguenti misure:
1. istituzione del senso unico di marcia in via del Vigna nel tratto compreso tra via Gino Capponi e via Gaetano Mazzoni (direzione via Capponi – via Mazzoni);
2. istituzione del senso unico di marcia in via Gaetano Mazzoni (direzione via del Vigna – via Tiberio Scali);
3. istituzione di rotatoria con senso di marcia antiorario in corrispondenza dell’intersezione tra via Gaetano Mazzoni e via Tiberio Scali;
4. istituzione del dare precedenza per i veicoli che si immettono nella rotatoria suddetta;
5. istituzione del divieto di fermata in via Tiberio Scali in prossimità del civico 72 per 7 metri;
6. istituzione di spazi di sosta per veicoli a due ruote in via Tiberio Scali fronte civico 72, con relativa abrogazione degli esistenti spazi di sosta per auto.