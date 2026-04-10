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Cronaca

Modifiche servizi bus per Vivicittà

Cronaca

10 Aprile 2026

Modifiche servizi bus per Vivicittà

Livorno 10 aprile 2026 Modifiche servizi bus per Vivicittà

AT- autolinee toscane informa che a Livorno, domenica 12 aprile 2026, per consentire lo svolgimento della manifestazione “Vivicittà 2026”, vi saranno variazioni alla viabilità, il che comporterà alcune modifiche al servizio bus. Pertanto, le linee 1+, 2+, 3, 4+, 5, 8N, 8R, 9, 10, 12, 102, 104 e 150 saranno deviate (https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazioni-linee-vivicitta-2026-livorno).

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.