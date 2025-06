Home

Cronaca

Modifiche Tari, agevolazioni anche per commercianti e artigiani. Approvate anche agevolazioni Canone Unico Patrimoniale

Cronaca

20 Giugno 2025

Modifiche Tari, agevolazioni anche per commercianti e artigiani. Approvate anche agevolazioni Canone Unico Patrimoniale

Livorno 20 giugno 2025 Modifiche Tari, agevolazioni anche per commercianti e artigiani. Approvate anche agevolazioni Canone Unico Patrimoniale

Dalla Giunta comunale il via libera ad alcune modifiche ai regolamenti TARI e Canone Unico Patrimoniale

La Giunta comunale ha dato il via libera, nelle scorse settimane, ad alcune modifiche ai regolamenti TARI (tassa rifiuti) e CUP (canone unico di occupazione). Le modifiche sono già state approvate in Commissione consiliare e andranno in Consiglio domani, venerdì 20 giugno. Le novità principali sono sostanzialmente due.

La prima, riguardante la modifica all’art. 17 bis del Regolamento TARI, è stata decisa per includere nelle agevolazioni anche gli esercizi commerciali ed artigianali (utenze non domestiche) ubicati nelle vicinanze ad aree di cantiere pubblico di durata superiore a 6 mesi. La disciplina precedente riservava le agevolazioni Tari solo alle utenze non domestiche situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi. Con le modifiche al Regolamento proposte la chiusura al traffico non sarà più un presupposto necessario per usufruire delle agevolazioni, sarà sufficiente la presenza, nelle vicinanze dell’esercizio commerciale o dell’attività artigianale, di un cantiere per la realizzazione di opere pubbliche che comportino almeno sei mesi di lavoro. Si ricorda che l’agevolazione si attiva su richiesta dei soggetti interessati all’ufficio TARI .

La seconda novità riguarda la modifica dell’art. 57 del CUP (Canone Unico Patrimoniale) ed è finalizzata al rilancio del commercio su area pubblica, attraendo l’interesse degli operatori in un settore considerato in crisi. La misura prevede la riduzione del 60% del Canone riservata agli operatori dei mercati sperimentali (per esempio quello di via Fratelli Bandiera nel quartiere Shangai e quello di piazza XX Settembre inseriti nel nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche), per incentivare questi mercati “in prova”, sottoposti ad un periodo di osservazione di tre anni, rispetto ai mercati su aree pubbliche a scadenza non determinata (per es. il mercato del venerdì di via dei Pensieri, il mercato di piazza Cavallotti e quello di via Buontalenti).

Modifiche Tari, agevolazioni anche per commercianti e artigiani. Approvate anche agevolazioni Canone Unico Patrimoniale