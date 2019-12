Home

Cronaca

Modigliani ed il suo porto, iniziate le visite gratuite nei luoghi di interesse storico

Cronaca

1 dicembre 2019

Modigliani ed il suo porto, iniziate le visite gratuite nei luoghi di interesse storico

Livorno 01 dicembre 2019 – Visite gratuite nei luoghi di interesse storico della città, L’AdSP celebra Modigliani con una iniziativa ad hoc.

Modigliani e Livorno. Un artista nella sua città portuale. In occasione della Mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse”, l’AdSP offrirà ai visitatori della mostra un percorso gratuito di visite guidate a luoghi di interesse storico e di cultura marittimo- portuale della città: la Fortezza Vecchia, il Livorno Port Center e l’Esposizione delle Imbarcazioni Storiche. Tre luoghi nell’immediata vicinanza del Museo di Città, che permettono di completarne la conoscenza, favorendo anche un approfondimento della realtà portuale, centrale per l’economia del territorio.

Le visite guidate cominciano domani e si ripeteranno con gli stessi orari (due turni pomeridiani il sabato, alle 15.00 e alle 17.00; tre turni la domenica, alle 11.00, alle 15.00 e alle 17.00) per un fine settimana al mese sino al termine della Mostra (30 novembre e 1 dicembre; 21 e 22 dicembre; 25 e 26 gennaio 2020, 16 e 16 febbraio 2020).

Le visite dureranno circa due ore. Il numero massimo per ogni gruppo è di 25 persone. Non è prevista alcuna registrazione preventiva; chi è interessato può presentarsi nelle date indicate direttamente al desk presso l’ingresso principale del Museo della Città di Livorno.

Per info: 3357473264