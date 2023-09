Home

20 Settembre 2023

Modigliani Forum: via libera alla concessione ventennale, 15 mila euro l’anno per manutenzioni a carico del concessionario

Livorno 20 settembre 2023 – Modigliani Forum: via libera alla concessione ventennale, 15 mila euro l'anno per manutenzioni a carico del concessionario

Via libera del Consiglio Comunale all’affidamento in concessione della gestione del Modigliani Forum. Approvata questa mattina la proposta di deliberazione della Giunta (numero 492 del 27/07/2023) con 17 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto.

La gestione del Palasport sarà in partenariato, cioè pubblico-privato, su proposta dell’attuale gestione, la Palalivorno scrl, soggetto promotore del progetto.

A questo punto, dopo l’approvazione di stamattina in Consiglio Comunale, il Responsabile Unico del Progetto potrà procedere all’indizione di una procedura pubblica per l’affidamento della concessione del Palasport a cui sarà invitato anche il soggetto “promotore” che, in caso di affidamento provvisorio della concessione a terzi, potrà far valere il suo diritto di prelazione allineando la sua proposta a quella dell’affidatario provvisorio.

La proposta di gestione vede:

la concessione per 20 anni; un impegno di circa 300 mila euro per manutenzioni straordinarie, mentre al Comune rimarrebbero in carico le strutturali;

passaggio del canone da 8 a 13 mila euro l’anno;

cinque giornate all’anno gratuite per eventi istituzionali;

8 giornate gratuite per eventi sportivi nazionali e internazionali promossi dall’Amministrazione per un valore di circa 30 mila euro di risparmio per il Comune rispetto al passato.

Il Palasport, con i suoi 8mila posti, ospita eventi sportivi e spettacolari. Ricordiamo il successo della partita della nazionale di basket maschile contro l’Ucraina e il prossimo atteso match finale della Supercoppa nazionale di Volley Femminile che si disputerà il 28 ottobre e che vedrà Paola Egonu e tante altre campionesse esibirsi nella nostra città.

