“Modiglianìzzati”, al Mercato delle Vettovaglie mostra di foto ispirate a Modì

7 Luglio 2023

Livorno, 7 luglio 2023 –

Nuovo appuntamento per sabato 8 luglio alle ore 11 con Mercato in Arte presso l’EXTRA CORNER del Mercato Centrale delle Vettovaglie di Livorno per l’inaugurazione della mostra dei curiosi ritratti fotografici «modiglianizzati».

Un’occasione per riscoprire questo progetto fotografico e per brindare assieme al 139esimo compleanno di Amedeo Modigliani (12 luglio) proprio a pochi passi dal suo studio giovanile.

«Modiglianìzzati» è un progetto fotografico del fotografo livornese Fabraz, che concretamente applica i capisaldi del grande pittore alla fotografia grazie all’ausilio del computer per trasformare i suoi scatti digitali .

Un’idea balzana quanto originale da individuare nelle passioni dell’autore per il ritratto, per il

morphing, il foto-rittocco, per il concittadino Dedo e soprattutto nella necessità di trovare una personalizzazione personalizzazione nella ritrattistica ritrattistica

Il risultato di questa combinazione sono caricature di ritratti fotografici con tratti alla Modì e con uno straordinario connubio tra l’arte della scuola fiamminga e lo stesso Modigliani.

Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti dal progetto spicca l’ambito Truciolo d’Oro ottenuto durante la 46a edizione.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del Mercato Centrale, da lunedì a sabato dalle 8 alle 14 fino al 22 luglio.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale: modigliani.photos

