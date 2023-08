Moduli prefabbricati in ritardo al Cecioni, Flc-Cgil: “Tanti studenti non sanno ancora dove andranno a fare lezione: inaccettabile”

Home

30 Agosto 2023

Livorno, 30 agosto 2023

“Poco meno di due mesi fa denunciammo il ritardo della Provincia nel risolvere il problema della mancanza di spazi per le attività delle scuole del Comune di Livorno.

Oggi dobbiamo purtroppo ribadire quanto già evidenziato all’inizio dello scorso luglio.

Per tamponare il problema della mancanza di spazi al liceo Cecioni la Provincia aveva scelto di percorrere la strada dei moduli prefabbricati da sistemare nel giardino della scuola.

A quanto però ci risulta tali moduli (non sappiamo oltretutto ancora se dotati o meno di bagni) non sarebbero ancora arrivati.

Questo significa che a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico molti studenti non sanno ancora quale sarà la propria aula.

Tutto ciò è inaccettabile ed è la conseguenza delle risposte emergenziali e non di prospettiva messe in campo dalla Provincia in tema di edilizia scolastica.

Ribadiamo pertanto ancora una volta il nostro appello all’ente affinché convochi un tavolo con tutti i soggetti interessati per effettuare una seria pianificazione a lungo termine in grado di fornire una risposta definitiva al problema della mancanza di spazi per le scuole livornesi.

È avvilente notare che a distanza di molti anni non si sia intavolata una discussione concreta su questa delicata problematica”.

Veronica Virgili (segretaria generale Flc-Cgil provincia di Livorno)

