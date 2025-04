Mogol racconta Mogol. La sua carriera in uno spettacolo di beneficenza in Accademia Navale

Home

15 Aprile 2025

Mercoledì 14 maggio, serata dedicata alla beneficenza e alla cultura con uno spettacolo d’eccezione che si terrà all’interno dell’Accademia Navale di Livorno, organizzato dall’Associazione OPERA SANTA CATERINA nel contesto della prima Biennale del mare e dell’acqua e patrocinato dal Comune di Livorno.

L’Accademia Navale ospiterà una serata speciale intitolata “Mogol racconta Mogol. La mia vita in canzone”, un evento che celebra la carriera di Mogol, uno degli autori più iconici della musica italiana. Questo concerto di beneficenza offrirà al pubblico l’opportunità di ripercorrere le tappe più significative della carriera di Mogol, dalla sua viva voce, in un’esperienza unica tra musica e racconti personali.

Rivivranno sul palco i successi dello storico sodalizio musicale con Battisti, Celentano e tutte le maggiori personalità della musica italiana, accompagnato dalla voce e il pianoforte del M° Giuseppe Barbera e dalla band Progetto Mogol composta da Massimo Satta alla chitarra, Sandro Rosati al Basso e Giulio Proietti alla batteria.

.

Lo spettacolo inizierà alle 21:00., Il ricavato della serata servirà per raccogliere fondi in favore dell’Associazione (www.operasantacaterina.it) rivolti all’acquisto di pacchi alimentari da distribuire a famiglie livornesi bisognose di aiuto.

Per INFO www OPERA SANTA CATERINA.it cell. 3669027425

La biglietteria è aperta presso la sede dell’Associazione in via San Sebastiano 8/10 Livorno nei seguenti orari:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, venerdì dalle 15:30 alle17:30 e sabato dalle 10:00 alle 13:00.

Oppure l’acquisto del biglietto è possibile (sino al completamento dei posti disponibili) previa prenotazione on line amministrazione@operasantacaterina.it e relativa conferma da parte della segreteria dell’associazione.e pagamento con bonifico bancario. IBAN IT 55 K 0103013902 000001215035 intestato all’OPERA SANTA CATERINA causale Bonifico per acquisto biglietti spettacolo 14 maggio.

Per ricevere il biglietto è indispensabile inviare via mail (amministrazione@operasantacaterina.it) i propri dati (nome, cognome, recapito telefonico per ciascun partecipante) e targa auto (per parcheggio interno). Per partecipare alla serata è gradita una donazione minima di 40 € a persona (prezzo del biglietto).

