Home

Cronaca

Moldavo accoltellato in via Donnini, arrestato 27enne tunisino

Cronaca

21 Agosto 2023

Moldavo accoltellato in via Donnini, arrestato 27enne tunisino

Livorno 21 agosto 2023 – Moldavo accoltellato in via Donnini, arrestato 27enne tunisino

Arrestato e condotto alle “Sughere” l’autore dell’accoltellamento consumato nel pomeriggio di ieri ai danni di un cittadino moldavo.

E’ durata poco meno di 24 ore la ricerca e l’identificazione dell’aggressore che intorno alle ore 14 di ieri, domenica 20 agosto ha accoltellato un uomo in via donnini al culmine di una lite

L’uomo, un 27enne moldavo ha riportato ferite a gola, braccio e alla mano provocate da vari colpi di arma da taglio ed è stato soccorso dai volontari dell’Svs e della Misericordia di Livorno intervenuti con il medico del 118 ed è stato ricoverato shock room dell’ospedale.

In via Donnini erano intervenute le volanti della polizia ma dell’aggressore non c’era più traccia.

La serrata attivita’ investigativa condotta dai poliziotti della questura di Livorno ha consentito-in tempi brevi- di individuare l’autore dell’insano gesto commesso ieri pomeriggio nei pressi di questa via donnini ai danni di un cittadino moldavo.

la persona fermata -ritenuta gravemente indiziata dell’accoltellamento e’ stata sottoposta a fermo di p.g. e condotta direttamente in carcere.

si tratta di un cittadino tunisino del 1996, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona , il patrimonio e stupefacenti, in italia senza fissa dimora.

Le attivita’ investigative condotte dalla locale squadra mobile proseguono.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin