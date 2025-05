Home

Mom’s Day 2025, torna in Coteto la Festa della Mamma

6 Maggio 2025

Coteto si prepara ad accogliere, domenica 11 maggio, la quinta edizione del Mom’s Day, l’evento che celebra la Festa della Mamma e trasforma il quartiere in un vivace centro di attività per tutta la famiglia. Dalle 10:00 alle 20:00, via Toscana e alcune strade limitrofe sarnno chiusa al traffico e animate da tornei sportivi, spettacoli teatrali, musica dal vivo, laboratori creativi e giochi per i più piccoli. Un’intera giornata di festa, realizzata grazie al lavoro congiunto di commercianti, associazioni locali e volontari, che da settimane collaborano per offrire un’occasione di condivisione e partecipazione.

“Il Mom’s Day è ormai un appuntamento atteso da tutta la comunità” commenta Patrizia Montagnani, titolare dell’Autoscuola Sicura e coordinatrice dell’iniziativa. “E’ una festa della famiglia, del quartiere, delle persone che lo vivono ogni giorno. Un modo semplice ma efficace per dimostrare che Coteto è vivo, sicuro e pieno di energie positive”.

L’evento è realizzato con il supporto organizzativo di Confcommercio Livorno e il patrocinio del Comune, che quest’anno ha anche previsto una quota di compartecipazione alle spese. Una sinergia pubblico-privato che, come sottolineato durante la conferenza stampa, rappresenta un modello di collaborazione virtuosa.

“Siamo orgogliosi di sostenere il Mom’s Day, che ogni anno riesce ad attrarre famiglie da tutta la città e dai dintorni”, dichiara il direttore provinciale di Confcommercio Federico Pieragnoli. Coteto, grazie all’impegno del comitato organizzativo, è diventato un esempio concreto di partecipazione e vitalità urbana.”

“Il merito va a chi, con dedizione e spirito di servizio, lavora dietro le quinte per creare una giornata che unisce e dà valore al territorio – aggiunge la presidente Francesca Marcucci. Questa festa è molto più di un evento commerciale: è un presidio sociale, un gesto collettivo che tiene insieme cittadini e operatori economici, un modello da seguire.”

E proprio a nome del comitato organizzatore, Montagnani aggiunge:

“Il nostro obiettivo è far vivere il quartiere, portando in strada residenti, commercianti, artigiani, sportivi, associazioni, giostrai. È una festa, certo, ma anche una dichiarazione d’amore verso Coteto. Un modo per dire che ci siamo, che ci teniamo, che vogliamo essere presenti, anche come presidio per la sicurezza e la vivibilità urbana.”

Il programma prevede musica, pony, sport (pattinaggio, pallavolo, ginnastica), banchetti degli artigiani, la presentazione di un libro, una sfilata di moda e l’animazione dei personaggi Disney grazie alla collaborazione con Costumeria Capricci.

Alle ore 19:00, presso la Gioielleria Orlandi, si terrà l’estrazione della lotteria, i cui biglietti sono già in vendita e acquistabili anche durante l’evento. Il ricavato servirà a finanziare la festa.

Tra i protagonisti della conferenza stampa anche Andrea Voliani (Professione Casa Agenzia Immobiliare) e Fabrizio Orlandi (Camilla Orlandi Gioielli).

