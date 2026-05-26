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Mondiali di Footgolf, il livornese Stefano Santoni convocato con l’Italia in Messico

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26 Maggio 2026

Mondiali di Footgolf, il livornese Stefano Santoni convocato con l’Italia in Messico

Livorno 26 maggio 2026

Ci sarà anche un po’ di Livorno ai Campionati Mondiali di Footgolf 2026 in programma ad Acapulco, in Messico, dal 27 maggio al 7 giugno. A rappresentare l’Italia nella competizione internazionale sarà infatti Stefano Santoni, atleta livornese classe 1977, convocato nella nazionale Senior Over 45 per il FIFG FootGolf World Championship.

Per Santoni si tratta della seconda convocazione mondiale dopo l’esperienza negli Stati Uniti nel 2023, a conferma di un percorso ormai consolidato nel panorama internazionale della disciplina. Nel corso della sua carriera ha infatti già vestito la maglia azzurra anche agli Europei del 2019 in Inghilterra, a Euro 2021 in Ungheria e a Euro 2024 in Turchia.

Da due stagioni in forza al Footgolf Prato, il veterano amaranto arriva all’appuntamento mondiale in uno dei momenti migliori della sua carriera sportiva. Attualmente guida infatti sia il Campionato Italiano Senior sia il campionato regionale di categoria, risultati maturati grazie a una stagione 2026 iniziata nel migliore dei modi e supportata da una preparazione intensa svolta prevalentemente al circolo Libertas Sport Livorno, tra palestra e allenamenti mirati per migliorare potenza, elasticità e tonicità.

Il curriculum sportivo di Santoni parla di 148 podi conquistati nel footgolf. Tra i successi più importanti figurano il titolo di Campione Italiano FIFG, la Coppa Italia individuale e quella a squadre, oltre a due titoli regionali assoluti e tre titoli regionali Senior.

L’Italia Senior sarà guidata dal capitano Andrea Lappo e potrà contare anche sulla presenza di ex professionisti del calcio, tra cui Michele Marcolini, che nella sua carriera ha collezionato oltre 500 presenze tra i professionisti. Gli azzurri sono stati inseriti nel Girone E insieme a Cile, Germania e Giappone. L’esordio della nazionale italiana è previsto mercoledì 3 giugno contro il Cile.

La competizione mondiale vedrà la partecipazione di circa 1.200 atleti provenienti da 60 Paesi. La formula prevede una prima fase a gironi con qualificazione agli ottavi di finale delle prime due classificate di ogni gruppo e delle quattro migliori terze, prima delle sfide a eliminazione diretta fino alla finale.

Per Stefano Santoni sarà un’altra occasione prestigiosa per portare Livorno e l’Italia su un palcoscenico internazionale sempre più importante per il movimento del footgolf.