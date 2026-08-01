Home

Sport

Scherma

Mondiali di Scherma a Hong Kong: l’Italia trionfa nel medagliere, brilla l’atleta delle Fiamme Oro della Sezione di Livorno Filippo Macchi

Scherma

1 Agosto 2026

Mondiali di Scherma a Hong Kong: l’Italia trionfa nel medagliere, brilla l’atleta delle Fiamme Oro della Sezione di Livorno Filippo Macchi

Livorno 1 agosto 2026

Mondiali di Scherma a Hong Kong: l’Italia trionfa nel medagliere, brilla l’atleta delle Fiamme Oro della Sezione di Livorno Filippo Macchi

Si sono conclusi a Hong Kong i Campionati Mondiali di scherma con un bilancio straordinario per la delegazione azzurra, che conquista il primo posto nel medagliere generale totalizzando 8 medaglie (4 ori e 4 argenti).

Tra i grandi protagonisti dei successi azzurri e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato spicca il fiorettista Filippo Macchi. L’atleta, della Sezione provinciale di Livorno, ha conquistato infatti una splendida medaglia d’argento nell’individuale e un oro nel fioretto a squadre.

Grandi complimenti a Filippo Macchi e a tutti gli atleti delle Fiamme Oro che continuano a dare prestigio alla scherma azzurra nel mondo.