Mondo Bobo, “Un uomo a dimensione” è il nuovo singolo del cantautore livornese

5 Marzo 2023

“Uomo a una dimensione” il nuovo singolo del livornese Mondo Bobo

Su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radio

Livorno 5 marzo 2023

“Uomo a una dimensione” è il secondo singolo, che anticipa il primo album “Con gentilezza” del progetto livornese Mondo Bobo, disponibile dal 03 marzo 2023, su tutte le piattaforme digitali ed in rotazione radio, distribuito da (R)esisto.

Testo ispirato a Herbert Marcuse in cui l’autore propone una critica ad ampio raggio sia del capitalismo contemporaneo che della società, documentando l’ascesa di nuove forme di repressione sociale, così come il declino del potenziale rivoluzionario.

Sostiene che la “società industriale avanzata” ha creato falsi bisogni, che hanno integrato gli individui nel sistema esistente di produzione e consumo attraverso i mass media, la pubblicità, la gestione industriale e le modalità di pensiero contemporanee



Immaginate una signora, dal volto gentile e pulito, alla soglia della pensione…vedendola verrebbe subito da pensare alla tipica nonna che prepara dei buonissimi biscotti, ai pranzi dalla quale non riesci mai a non mangiare troppo… Invece eccola li, alla cattedra, professoressa di lettere nel giorno delle interrogazioni… P., chiamato a rispondere, non ne azzecca una, ma con strafottenza e noncuranza prova in ogni modo a rispondere, convinto di poter in qualche modo sfangarla… La faccia della nostra cara signora si fa sempre più rossa, anche i capelli raccolti in una sinuosa crocchia iniziano a fuggire tanto sono tesi dallo sforzo di mantenere comunque un comportamento incoraggiante e un tono della voce confortevole… Ma P. non demorde, e continua ad attentare la pazienza della docente, che alla fine , esausta e sommessamente furiosa, sbotta: “ MONDO BO…BO!”

Raccogliendo tutto il suo autocontrollo, con un colpo di reni tempestivo, si placa il battito del cuore e il respiro.

Anche oggi, non ha ceduto.

Nasce così Mondo BoBo, un termine che rappresenta l’autocontrollo delle emozioni e la coscienza di se stessi, il non cedere e il non conformarsi alla forma esteriore e alle pulsioni che minano il tessuto che definisce chi siamo.

Nome sotto il quale Paolo Benedetti (Livorno, classe 1980) racchiude tutte le proprie attività, dalla musica, primaria passione, alla fotografia e computer grafica.

Musicalmente Mondo BoBo è un percorso che inizia nei primi anni 2000, quando Paolo, terminate le esperienze musicali in gruppi Livornesi, prova a dare il via a un progetto più personale, cercando di non identificarsi con nessuno schema prefissato.

2020, il mondo si ferma. Silenzio fuori, frastuono dentro. Il senso di colpa di pensare all’atto più brutto, la forza e la presenza di una compagna meravigliosa, si riprende la chitarra, e tutto il turbinio di emozioni, catartico e terapeutico, finisce in corde, parole e suoni.

L’incontro fondamentale con Dario Gentili, batterista dalle svariate esperienze e stravaganze, che decide di seguire e supportare la genesi del progetto, in un tunnel, dove si vede la luce, d’entrata o d’uscita, punti di vista, con affinità di visioni e, comunque, una ripartenza.

Col prezioso aiuto di Fabio Fantozzi al basso e in cabina di mix, si chiude il primo album di Mondo BoBo… Una reazione a circostanze ostili, il non perdere la propria identità, il controllarsi e ritrovarsi qualche passo più avanti, anche con tensione, con la rabbia, la stanchezza… Ma sempre, “Con Gentilezza”.

