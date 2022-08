Home

20 Agosto 2022

Livorno 20 agosto 2022 – Mondo del Jazz in lutto è morto Lauro Lubrano presidente dello storico Jazz Club Livorno

A poco meno di un mese dalla scomparsa di Tony Mazzone ci ha lasciato un altro dei personaggi più rilevanti del panorama musicale e jazzistico livornese: Lauro Lubrano presidente dello storico Jazz Club Livorno uno dei più antichi d’Italia.

Nato a Livorno nel 1930 Lubrano si appassiona al Jazz sin dagli anni ’40. Segretario e tra i fondatori del Jazz Club livornese nel 1952, secondo solo all’Hot Club del 1948, Lubrano, personaggio distinto e disponibile, ha rappresentato una fondamentale fonte d’informazioni per chiunque volesse conoscere la storia e le storie del Jazz di Livorno anche dal punto di vista forse non strettamente musicale; la sua libreria non regge più il peso di libri e dischi, alcuni rarissimi, sulla storia del Jazz e più in generale della musica.

Ha incontrato “tutti”, dai fratelli Piero, Paolo e Roberto Ciampi ai grandi nomi americani di passaggio a Livorno, ed ha tenuto a battesimo le principali iniziative concertistiche e divulgative inerenti il Jazz del dopoguerra; ha sicuramente assistito alla nascita, all’infanzia e alle evoluzioni del Jazz labronico.

Lauro Lubrano ha conosciuto anche i più grandi esperti e studiosi di musica jazz come il Mazzoletti; il Polillo; Massimo Mila, e nella sua preziosa collezione anche l’integrale di Stravinskj incisa da Bacchelli, un altro pezzo della storia musicale livornese.

Citato più volte da Musica Jazz del ’50 – ’52, da Anni di Musica di Ernesto De Pascale e Bruno Casini e nel volume edito nel 2013 da Erasmo Libri Livorno dalla musica americana al Jazz di Andrea Pellergini e Maurizio Mini, Lubrano è stato tra gli organizzatori negli anni ’60 di concerti di gruppi locali e stranieri e negli ultimi anni ha contribuito con i suoi “incontri con ascolto guidato” al successo delle dieci edizioni del JAM Jazz Appreciation Month che si svolge a Livorno nel mese di Aprile (Lauro è stato presente anche quest’anno con due appuntamenti).

Lauro Lubrano era socio, da molti anni, in qualità di revisore dei conti, dell’AIDO (Associazione Italiana Donatori Organi).

.

Il funerale si svolgerà oggi 20 agosto, alle ore 15, dalla camera mortuaria dell’ospedale

