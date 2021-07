Home

Mondo della fotografia in lutto, si è spento Mauro Novi

9 Luglio 2021

Lo storico fotografo Livornese e’ scomparso questa mattina all’ospedale di Livorno

Livorno 9 luglio 2021

Mondo della fotografia in lutto per la scomparsa del Maestro della fotografia Mauro Novi

Mauro Novi aveva 91 anni ed ha gestito il negozio in via Pieroni assieme al fratello Mario

Nel corso della sua vita fotografica i suoi scatti hanno raccontato la storia della città di Livorno dalla fine della guerra ad oggi

Mauro Novi, Fotografo da sempre. Fotografo de Il Telegrafo, per poi passare a La Nazione .

Fotografo di scena in molti film girati negli stabilimenti Cosmopolitan di Tirrenia dove si vedono sul set Amedeo Nazzari, Sylva Koscina, Luigi Zampa, Vittorio Gassman, Mauro Bolognini, Sandra Milo, etc.

Fotografo del Cantiere Orlando. Fotografo della CMF Fotografo Ansaldo-Lips (quello delle eliche navali) . Fotografo della Stanic. Fotografo della Pirelli.

Fotografo degli ippodromi di Pisa , Livorno , Montecatini e Grosseto con l ‘ausilio del Fotofinish inventato dal Padre Cesare. Apre lo studio di Via Pieroni nel 1954 con il fratello Mario, spaziava in ogni settore fotografico, sempre in cerca di nuove tecnologie, al pubblico rimaneva impresso per la cordialità e simpatia innata.

La famiglia comunica che la salma di Mauro Novi si trova presso la camera mortuaria di Livorno fino a domani mattina alle ore 10:30. Se a qualcuno fa piacere passare perfavore NO fiori, casomai una donazione di qualsiasi tipo a qualsiasi ente benefico. Grazie Famiglia Novi

