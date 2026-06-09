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Monitoraggio costiero: al museo del Mediterraneo l’11° incontro internazionale sulla ricerca interdisciplinare

Ambiente

9 Giugno 2026

Monitoraggio costiero: al museo del Mediterraneo l’11° incontro internazionale sulla ricerca interdisciplinare

Livorno 9 giugno 2026 Monitoraggio costiero: al museo del Mediterraneo l’11° incontro internazionale sulla ricerca interdisciplinare

Livorno ospita l’XI Simposio Internazionale sul monitoraggio costiero del Mediterraneo Dal 16 al 18 giugno 2026 il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno sarà il teatro dell’undicesima edizione del Simposio Internazionale “Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di misura”. L’appuntamento conferma la crescita internazionale dell’iniziativa e il valore del dialogo interdisciplinare nella ricerca dedicata alle sfide ambientali del futuro.

L’evento, consolidatosi nel tempo come punto di riferimento per gli studi sulla fascia costiera mediterranea, vedrà la partecipazione di ricercatori, esperti e istituzioni provenienti da numerosi Paesi: in questa edizione sono attesi 80 autori stranieri da 17 nazioni. I lavori scientifici presentati saranno circa 140, tra comunicazioni orali e poster, offrendo una panoramica aggiornata sulle nuove frontiere del monitoraggio costiero.

Le attività si articoleranno in cinque sessioni tematiche: morfologia ed evoluzione di coste e fondali; geografia e paesaggio della fascia costiera; inquinamento e produzione energetica; monitoraggio e valutazione economico-ambientale; flora, fauna e patrimonio culturale costiero e subacqueo. Tra i contributi selezionati dal Comitato Scientifico — composto da 49 membri — figurano oltre 30 lavori riconducibili a ricercatori del CNR, a testimonianza del rilevante coinvolgimento degli enti di ricerca nazionali.

La manifestazione riceve il sostegno di prestigiose istituzioni scientifiche e territoriali, tra cui l’Accademia dei Lincei, l’Accademia dei Georgofili, l’Università degli Studi di Firenze, la Regione Toscana, il Comune e la Provincia di Livorno e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. A coronamento del programma, saranno organizzate due visite guidate in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale, per permettere ai partecipanti di conoscere da vicino alcune significative infrastrutture storiche e ambientali del territorio livornese.

Il Simposio si conferma così una piattaforma privilegiata per l’integrazione di competenze e metodi diversi, favorendo il confronto tra discipline e la condivisione di buone pratiche finalizzate alla comprensione, al monitoraggio e alla tutela degli ecosistemi marini e costieri nel bacino del Mediterraneo.