Livorno 25 agosto 2025 Monitoraggio legionella, chiuse le docce in zona “Rena” dei Bagni Pancaldi
A seguito dell’esito sfavorevole dei campionamenti effettuati dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la ricerca del batterio della legionella, nelle docce situate in zona denominata “Rena” dei Bagni Pancaldi; Il sindaco Luca Salvetti ha emesso in data odierna l’Ordinanza n. 264/2025. L’Ordinanza interdice l’utilizzo di tali docce fino alla comunicazione da parte dell’Azienda USL attestante l’ottemperanza agli adempimenti imposti ed il rientro dei parametri in quelli previsti dalla normativa vigente.